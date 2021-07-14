Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/PYD'nin vahşi yüzü bir kere daha gözler önüne serildi. Suriye Afrin'de toplu mezar bulundu. Toprağın altından çuvallar içerisinde gömülmüş 35 sivil cansız bedeni çıktı. Bu sivillerin terör örgütü militanları tarafından infaz edildiği belirlendi.

PKK/YPG Suriye’de 7.500 sivili katletti ABD ve Rusya’nın himaye ettiği eli kanlı örgütün altı yılda 7 bin 500’den fazla masumu öldürdüğü, kayıt altına alınamayanlarla bu sayının 10 bini geçtiği belirtiliyor.

MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi 2’si Fırat Kalkanı bölgesinde, 4’ü de Barış Pınarı bölgesinde olmak üzere taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.