Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

VAKA SAYISI YÜKSELİŞTE

14 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 6 bin 907 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 oldu. Bir günde toplam 238 bin 867 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 63 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 61,94 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 29,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 60 milyon 471 bin 752'a yükseldi.

AŞILAMADA MUĞLA BİRİNCİ

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik takip etti.

13 Temmuz koronavirüs vaka tablosu Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

EN DÜŞÜK BİTLİS

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 33 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

HAKKARİ TURUNCUYA DÖNDÜ

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hızla kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı” dedi.

Bilim adamları İtalyan kadının peşinde: İlk koronavirüs hastası o mu? Bilim adamları, tüm dünyada 4 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün kökenlerini araştırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü liderliğinde yapılan bir araştırma ise 25 yaşındaki İtalyan bir kadının, ilk Covid-19 vakasının Çin'in Wuhan kentinde tespit edilmesinden bir ay önce, koronavirüs belirtileriyle hastaneye başvurduğunu ortaya çıkardı.