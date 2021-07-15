FETÖ'nün hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin, açılışı yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de katılım sağladı.
KÜLLİYE KARŞISINDA İNŞA EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi.
AÇILIŞA KATILAN İSİMLER
Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Karanlık geceyi hafızalarda diri tutacak 15 Temmuz kanlı darbe girişimini hafızlarda diri tutacak olan, 15 Temmuz Demokrasi müzesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirecek.
15 Temmuz ruhu müzede canlanıyor Tarihe ışık tutan eserlerin yer aldığı Hisart Canlı Tarih Müzesi, 15 Temmuz’da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz dioramalarıyla ülke tarihinin dönüm noktasına ışık tutmaya devam ediyor.