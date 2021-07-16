Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, Rize Valiliği tarafından gerçekleştirilen anma programına katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hain planlar beslemeye ve gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'inlerine gireceğiz' dediği günden bugüne, 10 bin barınak ve sığınak kahramanlarımız tarafından imha edildi. Buradan size söylüyorum; terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz ve ülkemizin üzerine musallat olmaktan defediyoruz. Türkiye 15 Temmuz’dan sonra farklı bir yol aldı. Türkiye hain planlar beslemeye, gerçekleştirmeye çalışanlara fırsat vermedi. 21. asrın başında başladığımız bu yolculuk sadece bizim yolculuğumu değil, etrafımızdaki coğrafyanın yolculuğudur. Kendi kavgasını Müslüman ülkelere yıkmaya çalışanlara karşı hep birlikte güçlü olmalıyız" şeklinde konuştu.

"GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ PARLAKTIR"

"Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler" diyen Bakan Soylu, "Batı 'size mühimmat vermeyeceğiz' dedi, ne yapacağız diye endişe içerisinde olduk. Öyle güçlü evlatlar yetiştirdiniz ki onlar vermediler ama 1 hafta içerisinde kendi mühimmatlarımızı kendimiz yaptık ve nihayetinde Afrin’i de zulümden kurtardık. Bu nesil darbeler gördüler, başbakan idamları gördüler, gecelik faizler gördüler, ekonomik saldırılar gördüler, emeklilerimizin sabaha kadar kışın kar altında emekli maaşı alayım diye beklediklerini gördüler, hastane kapılarında esaretler gördüler... Amerika’dan, Avrupa’dan parmak sallayıp 'haddinizi, hukukunuzu bilin' deyip bizi küçük gören o batının davranışlarını gördüler. Biz şimdi bir tek şey istiyoruz, evlatlarımız, gelecek nesillerimiz bizim gördüklerimizi görmesinler. Darbeler görmesinler, ekonomik saldırılar görmesinler. Türkiye’ye karşı kafa tutmaya kimsenin gücü yetmesin, cesareti yetmesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu millet çok şey gördü. Değerlerinin, inançlarının, medeniyet değerlerinin aşağılandığını, ötekileştirildiğini gördü. Bizden sonraki nesil bir daha böyle bir şey yaşamasın diye bizim üzerimize çok büyük görev düşüyor. Çok çalışmak, uyanık olmak, gayretli olmak ve Türkiye’nin üzerine oynanan oyunlarda birlik içerisinde onlara karşı durmak. Bir daha evlatlarımız görmesin diye sizlerin yüzüne söylemek istiyorum; geleceğin Türkiye’si parlaktır, geleceğin Türkiye’si zengindir, geleceğin Türkiye’si güçlüdür, geleceğin Türkiye’si bütün dünyaya medeniyetimizi, inancımızı ve imanımızı anlatmaya cesaretli olacak bir Türkiye’dir.

Bakan Soylu'dan 15 Temmuz mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapıldığını belirtti.