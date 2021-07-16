Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize önceki gün son yılların en büyük afetlerinden birini yaşadı.

Şiddetli yağmurdan dolayı dereler taştı, oluşan heyelan sonucunda evler yıkıldı.

Şehirde yaşanan felaket nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken kayıp iki kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Sel ve heyelan nedeniyle 8 kişi kaybolmuştu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez Muradiye beldesinde 2, Güneysu ilçesinde 1, Güneysu’ya bağlı Ballıdere köyünde 3 vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Muradiye beldesinde bir, Güneysu Tepebaşı köyünde de kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Almanya’yı sel vurdu: Onlarca ölü, binlerce kayıp Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 81'e yükseldi. Kayıp sayısının da 1300'e ulaştığı bildirildi.

Rize'de ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor Rize'de sağanak etkili oldu, dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.