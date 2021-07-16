Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin ciğerleri bu defa Mersin'de yandı. Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin can hıraş müdahalesi devam ederken yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluştu. Duman dolayısıyla güneşin kızıla büründüğü görüldü.

DÜNDEN BERİ YANGIN SÜRÜYOR

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren yine havadan ve karadan ekipler yangına müdahale ederken, yangın henüz kontrol altına alınamadı. Akşam saatleri olması dolayısıyla havadan müdahale sona ererken, karadan 164 arozöz ile 850 personel müdahalesini sürdürüyor.

GÜNEŞ KIZILA BÜRÜNDÜ

Yangın dolayısıyla bölgede yoğun bir duman bulutu oluşurken, duman dolayısıyla güneş kızıla büründü. Tedbir amacıyla 50 ev boşaltılırken, yangın bölgesine giden yollar araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde çalışmaları bizzat yönetiyor.

Hatay ve Mersin'de orman yangını: Müdahale sürüyor Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aynı zamanda Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda birbirine yakın iki bölgede de yangın çıktı. Bakan Pakdemirli, orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Osmaniye'deki orman yangının sebebi belli oldu: Gözaltılar var Osmaniye'de orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası kontrol altına alındı. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Yangını teröristler mi çıkardı?" sorusunu cevapladı.