Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yerel seçimlerinde Zonguldak'ın Devrek ilçesine CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Çetin Bozkurt, partisinin meclis üyelerinden Gökhan Göktepe ve bazı partililerle bir restorana gidip alkol alıp eğlenmeye gittiği restoranda büyük bir skandala imza attı.

"AK PARTİLİ BAŞKAN OLSA CAMİDEYDİNİZ"

CHP'li Bozkurt müzik eşliğinde eğlenirken masasında birlikte olduğu partililere “Çok şanslısınız. MHP’li, AKP’li bir belediye başkanınız olsa şimdi camideydiniz” dedi.

Bozkurt ve yanındakilerin eğlendiği anlar ve söylediği skandal sözler yine aynı masada bulunan bir kişi tarafından telefonla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

TEPKİLERDEN SONRA PAYLAŞIMI KALDIRDI

Başkan Bozkurt, paylaşılan görüntülerin ardından eleştirilerin merkezinde yer aldı. Büyük tepki çeken video kısa bir sürenin ardından hesaplardan kaldırıldı.

Çelik’ten CHP’ye sert tepki: Milletimizden özür dilemelidir AK Parti Sözcüsü, Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın tartışmalı iddialarının ardından, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

CHP'li Atila Serter, Müslümanlarla alay etti: Euro, dolar diye diye tesbih çekiyorlar Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programına hatılan CHP İzmir Milletvekili Atila Serter "Camide 'Euro, dolar' diye diye tespih çekiyorlar" sözleri ile resmen Müslümanların inançlarıyla dalga geçti. Serter'in çirkin sözlerine sosyal medyadan da tepki yağdı.