Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, "Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira, istismar siyaseti yapmanın ötesinde sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursun milletimizden karşılık bulamazlar." dedi.

ÇÖZÜM SÜRECİ

Erdoğan, "Sürecin sonunda gördük ki terör örgütlerinin ve onların siyasi uzantılarının amacı hak arayışı değil, kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Hala ülkesi ve milletinin felaketinden kendine ikbal devşirme peşinde koşan varsa varsın kendi kini içinde boğulup gitsin. Biz tüm Türkiye'yi kucaklamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de sele maruz kalan alanların Afet Bölgesi ilan edileceğini bildirdi.