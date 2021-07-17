Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İdlib'de 4 sivilin hayatını kaybettiği, 4 sivilin de yaralandığı açıklandı.

Yapılan paylaşımda, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib’de bulunan masum siviller hedef alınmış, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR"

Paylaşımda, gerekli karşılığın verildiği belirtilerek, "Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.