Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G.'yi gözaltına aldı.

7 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Ekipler, devam eden çalışmalarda 11 göçmeni daha yakaladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında test yapılan kişilerden 7'sinin testi pozitif çıktı.

Göçmenler, 15 gün kalacakları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Ömer Halisdemir Yurduna yerleştirildi.

Göçmen operasyonu! 68 kişi kurtarıldı Çanakkale açıklarında iki farklı göçmen operasyonu gerçekleşti. 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı

Göçmenler otobüsten inip kaçtı polis ve jandarma kovaladı Karaman’da, yolcu otobüsünden inerek ormanlık alana yaya olarak kaçan göçmenler ile polis ve jandarma arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonunda 18 kişi oldukları ileri sürülen göçmenlerden 6’sı yakalandı.