Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı’na katıldıktan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından karşılanan Erdoğan, burada kentte yapılan yatırımlarla ilgili brifing aldı. Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde hayata geçirilen mega ve dev projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZI AĞIRLAMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞADIK"

Başkan Sekmen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Liderimizi, Devlet Başkanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızı Dadaşlar diyarında ağırlamanın bahtiyarlığını yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediyemize yaptığı ziyarette ilimizde hayat bulan projelerimizi zat-ı alilerine ifade ettik. Şehrimizdeki değişim ve dönüşümü ihtiva eden hamlelerimizi, nihai hedeflerimizi Devlet Başkanımıza anlattık” dedi.

BAŞKAN SEKMEN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Başkan Sekmen, sosyal medya hesaplarından söz konusu ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımında şu görüşlere yer verdi: “Göz bebeğimiz, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Can Dadaşlara, kadim şehrimiz Erzurum'a olan ilgileri ve güzel dilekleri için tüm hemşehrilerimiz adına Devlet Başkanımıza, saygı ve şükranlarımı arz ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize afet bölgesi ilan edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da yaptığı açılış konuşmasında, Rize'de sel ve heyelan altında kalan bölgelerin afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu.