Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerinin aşı olmaya karşı teşvik edici paylaşımları üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu takımlara teşekkür etti.

MESAJLARI AYRI AYRI ALINTILADI

Koca, Twitter hesabından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş spor kulüplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Biz sağlığımız için #KollarımızıSıvıyoruz, aşımızı oluyoruz. Siz de şimdiden KOVİD-19 aşınızı olun, 2021-2022 sezonunda gelin futbolun heyecanını statlarda hep birlikte gönül rahatlığıyla yaşayalım" mesajlarını ayrı ayrı alıntıladı.

"Taraftar, tribünlere tam kadro çıkmalı. Kendimizi hastalıktan korumak için aşılarımızı yaptıralım" ifadesini kullanan Bakan Koca, gösterdiği hassasiyet için üç spor kulübüne de teşekkürlerini iletti.

Bu arada Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesabından, futbolseverlere aşı olmaları çağrısında bulunan Süper Lig'deki kulüplerin Twitter mesajlarını, takipçileriyle paylaştı.

Bakan Koca'da aşı açıklaması Sağlık Bakanı Koca aşıya yönelik yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birinin aşılandığını açıkladı.

Bakan Koca açıkladı, iki doz aşı süresine yeni düzenleme Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. dozlarını 4 hafta sonra, BioNTech aşısı olanlar ise 2. dozlarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilir." dedi.

Son dakika: Bakan Koca'dan Delta varyantı uyarısı Son dakika koronavirüs haberi: ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Delta varyantı sayılarının giderek arttığını belirten Koca, aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını söyledi.

Bakan Koca paylaştı: Acun Ilıcalı ve Ahmet Özhan'dan aşı çağrısı ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Ahmet Özhan ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kamu spotlarını paylaştı. Ünlü isimler, koronavirüse karşı mücadelenin sürdüğünü belirterek aşı çağrısında bulundu.