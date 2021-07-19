Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü kutlama etkinlikleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine KKTC’ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

BAHÇELİ DE EŞLİK EDİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretine eşlik etmek üzere adaya geldi. Bahçeli, uçaktan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile kol kola indi.

ÖZEL OTURUMDA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında, KKTC Cumhuriyet Meclisi Özel Oturumunda hitap edecek ve sonrasında KKTC Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine katılacak.

BAYRAMA KIBRIS'TA GİRECEK

Erdoğan yarınki programı kapsamında ise Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde kılınacak bayram namazının ardından, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelecek olan Erdoğan, sonrasında mevkidaşıyla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene katılacak.

TATAR İLE GÜNDEM ELE ALINACAK

Erdoğan ile Tatar arasında yapılacak görüşmelerde, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınması ve Kıbrıs davası hakkında fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de aralarında bulunduğu heyette bazı milletvekilleri ile parti temsilcileri de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Divanı'na tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Adalet Divanı'nın başörtüsü kararına tepki göstererek, "Adalet Divanı’nın ismini değiştirmesi lazım. Önce inanç özgürlüğü nedir bunu öğrenmeleri lazım. İnanç özgürlüğünden anlamayan bir Adalet Divanı olamaz" dedi.

Erdoğan’dan KKTC’ye 3 büyük müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapacağı seyahatle ilgili, “Birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitap edeceğim. Müjdeyi de orada vermek istiyoruz. Güzel bir adımımız var” dedi.