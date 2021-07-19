Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

19 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 7 bin 667 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 oldu. Bir günde toplam 226 bin 513 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 152 olarak kaydedildi.

AŞI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,85 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 33,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 63 milyon 680 bin 206'a yükseldi.

MUĞLA SIRAYI KORUYOR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i ise sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

18 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan elde edilen verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Covid-19 testi yapıldığı, bu doğrultuda yapılan teslerde 7 bin 680 kişinin pozitif çıktığı, 66 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

BAYRAMDA TEDBİRLERİ HAFİFE ALMAYIN

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın” dedi.

2 aşıyı karşılaştırdılar... İşte en etkili koronavirüs aşısı İngiltere'de yapılan araştırmada AstraZeneca ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına alınarak hangisinin daha çok antikor ürettiği ortaya çıkarıldı.