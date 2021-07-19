Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. yıl dönümü nedeniyle ziyaret ettiği KKTC’de temaslarına devam ediyor. KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde özel oturumda konuşan Erdoğan, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte merhum Alparslan Türkeş’in Lefkoşa’da yer alan doğduğu evi ziyaret etti.



Alparslan Türkeş’in doğduğu ev müzeye çevirilmişti...





Erdoğan müjdeyi duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’nde vereceği ‘müjde’ merakla bekleniyordu. Erdoğan o müjdeyi az önce duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak...



Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.