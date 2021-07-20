Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Veri Merkezi'ne ilişkin "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." dedi.

YENİ PROJELER DEVREYE ALINIYOR

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." diyen Erdoğan, "Bölgeye canlılık getirecek yeni projeler devreye alınıyor. Orijinal mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biri." ifadesini kullandı.

Erdoğan müjdeyi duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 47’nci yıldönümü törenlerine katılmak üzere bugün Lefkoşa’ya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, KKTC Meclisi’nde vereceği ‘müjde’ merakla bekleniyordu. Erdoğan o müjdeyi az önce duyurdu, KKTC'ye yeni külliye binası yapılacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de! Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı.