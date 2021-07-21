Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma var. Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in başkanlık ettiği AK Parti'nin bayramlaşma heyeti, siyasi partilerin temsilcileri ile bayramlaşıyor.

AK PARTİ VE CHP HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİ

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Muhammed Cem Çekerek'ten oluşan heyet, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP heyetiyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Parti Meclisi Üyesi Hasan Efe Uyar ile Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel'in bulunduğu CHP heyetiyle görüşmede, karşılıklı Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu.

Öztunç, iki bayramdır video konferans yöntemiyle bayramlaştıklarını belirterek, önümüzdeki bayramda yüz yüze bir araya gelebilme temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı il teşkilatlarıyla da bu yöntemle bayramlaşacaklarını söyleyen Zengin, bayramda koronavirüs tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özlem Zengin, "Biliyorum herkes çok sıkıldı ama dünyanın içinde bulunduğu şartlar böyle. İnanıyorum ki önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmayı yüz yüze yaparız" dedi.

BAYRAMLAŞMADA AŞI ÇAĞRISI

Hala koronavirüs aşısı yaptırmayanların bulunduğuna dikkati çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Belki daha önce aşı sıkıntısı vardı, aşı bulunamıyordu ama bugün itibarıyla böyle bir sıkıntımızın olmadığı görülüyor. Bir kez daha tüm yurttaşlarımıza aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyorum çünkü en büyük şansımız aşı olunması, bu işten aşı ile kurtulabileceğiz" diye konuştu.

Aşı konusundaki yaklaşımından dolayı Öztunç'a teşekkür eden Özlem Zengin, "Aşı meselesi bireysel tercihin çok ötesinde diye düşünüyorum, çünkü içimizde aşı olmayanlar var olduğu müddetçe bu hastalığı tamamen yenmemiz söz konusu değil. Özellikle medyada zaman zaman görüyoruz, çok pervasızca, akademik ve bilimsel anlamda temeli olmaksızın aşı kampanyasının aleyhine çalışmayı fevkalade sıkıntılı görüyorum. Ben de tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ VE MHP HEYETLERİNİN GÖRÜŞMESİ

AK Parti'nin bayramlaşma heyeti, MHP heyeti ile de video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Genel Başkan Danışmanı Merve Menekşe'nin bulunduğu heyet ile görüşen Zengin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP ailesinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 20 Temmuz'daki KKTC ziyaretlerine ilişkin, "Oradan verilen mesajların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum, bir barış adına da önemli bir adım. Türkiye'deki siyasi partilerin orada olması, Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak orada destek için bulunuyor olmaları da çok anlamlıydı" değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da AK Parti yöneticileri ve parti camiasının Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Partiler arası bayramlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu belirten Karakaya, salgın şartlarına rağmen bu geleneğin sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

HÜDAPAR, SP VE BBP İLE DE BAYRAMLAŞTI

AK Parti heyeti, CHP ve MHP heyetleriyle video konferans yoluyla bayramlaştıktan sonra sırasıyla Hür-Dava Partisi (HÜDAPAR), Saadet Partisi (SP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile bayramlaştı.

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