Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile video konferansla bayramlaşma programında konuştu.

Erdoğan, Covid-19 salgınına ilişkin, "Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizin insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmek için tüm kurumlarımızla yoğun gayret içindeyiz" ifadesini kullandı.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

"Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir" diyen Erdoğan, artık Kuzey Kıbrıs- Güney Kıbrıs diye bir olay kalmadığını belirterek "Kıbrıs Türk Devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Ülkemizi 19 yıldır sürdürdüğü, yeni bir safhasına geçmeye hazırlandığı demokrasi ve kalkınma hattından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır" ifadesini kullandı.

Detaylar birazdan...