Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Kütahya'da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı.

SON KİŞİYE AŞI YAPILDI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı

Bakan Koca'dan, futbol kulüplerine aşı teşekkürü Sağlık Bakanı Koca, taraftarlarını aşı olmaya teşvik eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe futbol klüplerini teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca'da aşı açıklaması Sağlık Bakanı Koca aşıya yönelik yaptığı açıklamada, 18 yaş ve üstü nüfusun üçte birinin aşılandığını açıkladı.