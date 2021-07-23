Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 23 Temmuz saat 17.23 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 256 bin 264, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 20 bin 519 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan aşı miktarı 65 milyon 1274'e yükseldi.



UMUTLANDIRAN TABLO

İstanbul'da uygulanan aşı sayısı 11 milyon 976 bin 360; Ankara'da 5 milyon 262 bin 225; İzmir'de ise 4 milyon 384 bin 568 doz olarak kaydedildi. Dün itibarıyla 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 63,08'inin aşılandığı ülkede, toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün bir adam daha yaklaşılıyor.





DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde başarılı çalışmalara imza attığını, özellikle de aşılama konusunda lider ülkelerden biri olduğunu bildirdi.



Koronavirüs aşısında 'çapraz aşılama' önerisi Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, korona virüs aşısında çapraz aşılama yönteminin faydalı olacağını söyleyerek, "Daha önce Sinovac aşısı olmuş kişilerin 3. dozda Biontech aşısını, ilk iki doz Biontech aşısı olanlar içinde 3. dozda Sinovac aşısını öneriyoruz" dedi.