Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, ziyaret esnasında Selahattin Demirtaş’ın hakkının ihlal edildiğini iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkisini dile getirdi. Şehmus Kaya “Ana muhalefet partisi başkanı Kılıçdaroğlu diyor ki; Selahattin Demirtaş hakkı ihlal ediliyor. Peki, bu insanlar iki seneyi geçti evlat nöbeti tutuyor. Bunların hepsi mi yalan söylüyor? Onun hak ihlali varsa bunun hakkı nerede? Sen bir evladı okut, büyüt, sonra iki çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın. Bizim hakkımız nerede? Bir sefer de o kürsüye çık deki, HDP sen bu ailelerin hakkını vereceksin, ya kınayacaksın ya da vereceksin’’ diye konuştu.

‘’Sana Mardin’de oy çıkmaz’’ diyen Kaya ‘’Biz ölmedik daha Kılıçdaroğlu. Bizim için hiçbir şey yapmadın. Bir kere olsun sen o kürsüye çıkıp da ‘Bu çocukları niye dağa kaldırıyorsun?’ demedin. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Ölene kadar da PKK ve HDP ile mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: TV başında vurulma haberimi bekledi! FETÖ'nün ihanet kalkışmasına "tiyatro" diyen CHP liderine sert çıkan Erdoğan, "O gece F-16’lar üzerimizden gidip geliyorlardı. Bunlar ise kahvesini yudumlarken, bir taraftan da ne zaman vurulacak diye herhâlde bizi izliyordu. Derdi oydu” dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da kalkıştığı darbe girişimi için “tiyatro” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine skandal açıklamalarda bulundu.