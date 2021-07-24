Dışişleri Bakanlığı: Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye açıklaması
24.07.2021 - 15:51 | Son Güncelleme: 24.07.2021 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı: Ayasofya ve Kariye Türkiye Cumhuriyeti'nin mülküdür ve tarihi, kültürel ve dini değerler bağlamında titizlikle korunmaktadır.
Etiketler : dışişleri bakanlığı,
797569 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/797569.aspx
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