Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırsı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, kirpi aracına yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek ateş altına alındığı ve etkili şekilde vurulduğu belirtildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​ denildi.

ŞEHİTLER VE YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Çatışmaların ardından 2 şehidin naaşı Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilirken, yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastane ve çevresinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti.

Şehit babasından Kılıçdaroğlu'na: Sana Mardin’den oy çıkmaz Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler Gara şehidi Vedat Kaya’nın evine bayram ziyaretine geldi.

Bakan Akar'dan 'şehit' açıklaması AK Parti çevrimici bayramlaşma programından önce Kayseri İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Bakan Akar, şehitlerin kanlarının yerde kalmaması için kararlılıkla mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere destek ödemeleri bugün yatırılacak Bakan Yanık, 15 Temmuz anma günü hasebiyle 15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere yapılan destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.