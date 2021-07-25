Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Temmuz 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.