Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Son dakika vaka sayıları 14 bini aştı, peki son durum ne? İşe Sağlık Bakanlığının paylaştığı o bilgiler... Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Covi-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 211 kişi iyileşti, 55 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.









BİR İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne'den sonra Amasya da aşılama oranı yüzde 75'i aşan iller arasına girdi.



BAKAN KOCA BİR KEZ DAHA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" uyarısında bulundu.



24 Temmuz 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan alınan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 Covid-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi ise hayatını kaybetti.



23 Temmuz koronavirüs tablosu Türkiye'de son 24 saatte vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Bakan Koca ise aşı çağrısında bulundu



