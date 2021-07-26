Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 60 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaydettiği, 12 bin 180 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bunun, salgının yayılmaya başladığı Mart 2020'den bu yana tespit edilen günlük en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN OKSİJEN İTHALATI

Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir başka açıklamada ise hastanelerdeki oksijen eksikliğinin giderilmesi için Türkiye'den oksijen ithal etmeye başladıklarını duyurdu.

18 BİN 287 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 18 bin 287 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta Covid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın: Ölü sayısı 124'e yükseldi Irak’ın güneyindeki Zikar kentinde korona virüsü (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 124’e yükseldiği duyuruldu.