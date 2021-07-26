Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac ibadeti için yurt dışından kimseyi kabul etmeyen Suudi Arabistan, Umre ziyareti için de şartlarını açıkladı. Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed, Covid-19’a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren Umre ziyareti yapabileceğini duyurdu.

60 bin aşılı mümin bugün hacı oluyor Pandemi sebebiyle Suudi Arabistan’da ikamet eden 60 bin Suudi Arabistan vatandaşı ve yabancı uyruklu Müslüman yoğun sağlık tedbirleri altında geceyi Mina’da ibadet ederek geçirdi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERE İZİN YOK

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed "Yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları. İkincisi ise Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Covid-19 aşısından birini yaptırması" dedi.

Suudi Arabistan’da Hac ve Umre Bakanı görevden alındı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten'i görevden aldı.

ONAYLI DÖRT AŞIDAN BİRİ BIONTECH

Suudi Arabistan, şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Ülkede, Hac ibadetinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için Umre sezonunun açılmıştı.

Hac için biriktirdiği paralar selde gitti 65 yaşındaki Gülizar Karali, hacı olmak için yıllarca 5 kuruş, 10 kuruş demeden para biriktirdi. Yaşanan sel felaketi sonrası evi yıkıldı, paraları da sele kapıldı.