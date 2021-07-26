Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesindeki Goraspi Dağı'ndan teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit düştü.

ACI HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde yaşayan annesi Hatun (48) ve babası Vehbi Çelebi'ye (52) ulaştırıldı. Kırıkkale Belediyesi tarafından da şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan şehidin yakınları ve komşuları evin önünde toplandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bugün bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir askerin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Irak’ın kuzeyi Hakurkt’ta çok sayıda mühimmat ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Hakurk’taki terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıdaki mühimmat ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Murat Kalko, etkisiz hale getirildi MİT, PKK’nın silahlı eylemlere başlamasının yıldönümü 15 Ağustos’taki Sansasyonel Eylem planlamalarını boşa çıkardı.