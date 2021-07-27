Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İyi Parti Tokat İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz darbe girişiminin simge isimlerinden şehit astsubay Ömer Halisdemir'i 'darbeci' diye suçladı. Sarıtaşlı'nın "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sarıtaşlı bunun üzerine söz konusu paylaşımını silerek sosyal medya hesabını kapattı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sarıtaşlı, "suçu ve suçluyu övme" suçlarından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu çirkin paylaşıma AK Parti ve MHP Tokat il başkanları tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir "Böyle bir açıklamanın İyi Parti'den olması, darbe girişimini geleceğini değiştiren kahraman Ömer Halisdemir'e dil uzatılması düşündürücü. Bu millet kahramanına her zaman sahip çıkar. Ömer Halisdemir 15 Temmuz destanının, direnişinin simgesidir" dedi.

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de şehit Ömer Halisdemir'in "aslan parçası" bir vatan evladı olduğuna değinerek "Halisdemir, FETÖ ile mücadele eden bir kahraman. Ömer Halisdemir bizim kardeşimiz ve vatan evladı. Ona yapılan bu saygısızlığı kınıyorum" diye konuştu.

İyi Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol da yaptığı yazılı açıklamada, Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği açıklamasının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek paylaşımdan haberdar oldukları an itibarıyla Sarıtaşlı'nın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini kaydetti.

Ömer Halisdemir'in mezarı ziyaretçi akınına uğruyor FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki mezarı başında yoğunluk yaşanıyor.