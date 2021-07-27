Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Delta varyantı ve bayram hareketliliğinin etkisiyle bu haftadan itibaren Covid-19 vakalarında hızlı bir artış beklenirken, hûkümet özellikle okulların açılmasına yakın salgınla mücadelede yeni hazırlıklara başladı. Avrupa ve ABD dâhil olmak üzere, birçok ülkede aşı yaşının 12’ye kadar indirilmesi konusunda karar alındı. Bu konu uzun zamandır Sağlık Bakanlığı’nın da gündeminde. Diğer ülkelerden elde edilecek veriler izlendikten sonra Bilim Kurulunun aşı yaşının 12 veya 15 yaşa kadar indirilmesi konusunda bir karar alacağı ifade ediliyor. 6 Eylül’de okulların açılması planlanıyor, bu tarihten önce 12 yaş üstü çocuklara aşı yapılması, aşının tek doz mu iki doz mu uygulanması konusunda değerlendirme yapılacak. Uzmanlar, çocuklarda bağışıklığın oluşması için okullar açılmadan en az 2 hafta önce aşılamanın başlatılması gerektiğini dile getiriyor.

SOSYAL KISITLAMA OLABİLİR

Öte yandan, Avrupa’da ve diğer bazı ülkelerde aşı olmayanlarla ilgili alınan kısıtlama kararları Türkiye’de de tartışılıyor. Ancak Türkiye’de vakalar artsa bile, şu anda yeni yasaklar veya kısıtlama yerine gönüllük esasıyla aşılamanın artırılması stratejisi izleniyor. Aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesine yönelik yapılan tartışmalar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da gündemine geldi. Ancak bu konuda şimdilik bir adım atılmayacağı kaydedildi. Kışa geçiş sürecine kadar aşılamada istenen seviye yakalanmazsa, aşısızlara yönelik kısmi ‘Sosyal kısıtlamaların’ gündeme geleceği belirtiliyor. Aşısızların koronavirüse yakalanmaları durumunda sağlık giderlerinin karşılanmaması dâhil birçok radikal öneri tartışılıyor. Ancak, aşısızlara yönelik kısıtlamaların sosyal alanlarla sınırlı kalacağı söyleniyor. Türkiye’de ekonomik yükleri artıracak sert yasakların yeniden gündeme gelmeyeceği de belirtiliyor.

VAKALARIN YÜZDE 95'İ AŞISIZ

Salgının Türkiye’deki seyri konusunda yapılan modellemelerde ise bayramın etkisinin bir iki gün içinde net bir şekilde görüleceği belirtiliyor. Vaka sayılarının hafta sonuna kadar 20 binleri aşabileceği tahmin ediliyor. Bir hafta önceye oranla günlük vaka sayıları yüzde 100’e yakın arttı. Uzmanlar, “Vaka sayıları salgında atak olduğunu gösteriyor. Kuluçka süresini hesaba kattığımızda, bu hafta sonuna kadar vakaların daha da arttığını göreceğiz. Vakaların büyük bölümü aşısızlardan. Bu dalgada, yoğun bakım vakaları arasında aşılı olanların oranı yüzde 5 bile değil” diyor. Türkiye’de bazı hastanelerin yoğun bakımlarında yatan Covid hastalarının yüzde 95’ten fazlasının aşısız olduğu belirtiliyor.

Avrupa'da artan korona vakaları kısıtlamaları geri getiriyor Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında bir çok Avrupa ülkesinde vaka sayılarının tekrar yükselmesi ile birlikte salgınla mücadele kapsamında alınan önlemler ve kısıtlamalar sertleştiriliyor.

Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.