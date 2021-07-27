Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

"AŞIYA GÜVENİN"

Öztürk, kamu spotunda, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." çağrısında bulundu.

EN ETKİLİ YOL AŞI

Videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

Bakan Koca aşı olmayanların sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz itibarıyla ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını 22 milyon 344 bin 407 olarak açıkladı.

12 yaşa aşı masada Avrupa’da ve diğer bazı ülkelerde aşı olmayanlarla ilgili alınan kısıtlama kararları Türkiye’de de tartışılırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu aşı yaşının 12’ye kadar indirilmesini gündemine aldı.