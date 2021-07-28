Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kontrol altına alınan alevler bu akşam saatlerinde yeniden büyüdü. Bunun üzerine Savruk Yaylası ve Kızlarsekisi, Salmanlı, Akarca mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara "Evlerini boşaltın" diye anonslar yaparken rüzgârın etkisiyle yangın ilerlemeye devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin hızla büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Yetkililer, şu ana kadar en az bin dönüm alanın yandığını söyledi.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.

Manavgat'taki yangında yeni gelişme! Kameralar incelemeye alındı Antalya Manavgat'ta yaşanılan yangın ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık olayın sabotaj olup olmadığını araştırırken güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Manavgat'ta seralar yandı, mezarlıklar küle döndü Manavgat'ta büyük orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Muz seralarının yandığı, traktörlerin alevlere teslim olduğu yangında mezarlıklar bile küle döndü.

Bakan Pakdemirli'den Adana'daki orman yangını hakkında açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.