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KDV indiriminin süresi 2 ay daha uzatıldı
29.07.2021 - 20:54 | Son Güncelleme: 29.07.2021 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz" dedi.
Etiketler : KDV indirimi,son dakika,
798092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/798092.aspx
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