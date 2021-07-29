Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinde yapmış olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Fedakarca çalışan bir hekim arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Hayat kurtaran bir kardeşimizi yitirdik. Beylikdüzü Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Ali Kalyoncu uzun süreden beri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere camiamızın başı sağ olsun.
AK Parti sağlıkçılar için devrede AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını ve İSPARK’ları ücretsiz kullanmasına ilişkin kararın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilmesi üzerine, söz konusu teklifi yeniden İBB Meclis gündemine alacaklarını açıkladı.
Covid-19'da delta etkisi: Vakalar 10 günde 2 kat arttı Türkiye'de son verilere göre, 10 Temmuz'dan bu yana Covid-19 testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oranın, dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldiği görüldü.