Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakanlık, 2 yangın kontrol altında, Antalya, Mersin, Adana’daki yangınların da yer aldığı 21 yangın devam ettiğini belirtti. Öte yandan Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda,

"CANIMIZ YANIYOR"

"Bu savaşta başta orman kahramanlarımız, kamu kurumlarımız ve tüm halkımız; cansiparene, özenle, tüm gücümüzle geleceğimiz için savaşıyoruz. Tüm Türkiye'nin duaları bizimle. Canımız yanıyor. Söndüreceğiz" dedi. Ayrıca Pakdemirli kontrol altına alınan ve hala devam eden yangınlara ilişkin grafik paylaştı.

MANİSA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Soma ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Soma yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var

Yangın çıkarma iddiası mahalleyi birbirine kattı Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir grup genç, yangın çıkarma bahanesiyle köye geldiklerini iddia ettikleri bir aracın önünü kesti. Çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken, jandarma ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Orman yangını çıkarmak için gelen 2 terörist yakalandı Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

İnekleri yangının ortasında kalan çiftçinin ağlaması yürekleri dağladı Manavgat'ta dün öğleden bu yana devam eden yangında bir çiftçinin alevlere doğru giden büyükbaş hayvanlarına “Gel, gitme ne olursunuz, Allah’ım yardım et” feryatları çaresizliğin resmi oldu