Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

İran sınırından Türkiye’ye gelen Afgan mülteciler son zamanlarda Türkiye’nin gündeminde. TSK, İran sınırında üst düzey tedbirler alırken, güvenlik kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Kaynaklar, ‘Sınırlarda kaçak ge-çişlerin arttığı, hudut birliklerinin rotaları bilmelerine rağmen bilinçli olarak müdahale etmediği’ iddialarını hatırlatarak “Hudut konusunda TSK’nın hassasiyeti herkes tarafından bilinmektedir. Sosyal medyada paylaşılan yasa dışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil” ifadelerini kullandı.

“GEREKENİ YAPARIZ”

TSK’nın ‘Hudut namustur’ anlayışı ile hareket ettiğini vurgulayan kaynaklar “Asker görüyor ama müdahale etmiyor gibi bir durum asla söz konusu değil. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bununla ilgili bilgi ve belge varsa, bize getirilirse gereken işlemi yaparız. Tespitlerimiz özellikle İran sınırından geçtiğimiz yıllara nazaran bir artışa işaret etmiyor ancak muhtemel artışa karşı gerekli tedbirler alındı, alınmaya devam edecek. TSK olarak yasa dışı geçişle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” dedi.

3 KADEMELİ EMNİYET

Kara hudutlarının korunması için fiziki güvenlik sistemlerinin, modüler beton duvar, yollar, kuleler, tel engel sistemleri, aydınlatma sistemleri, kamera ve algılama sistemleri, kiriş, köprü, seddelerden oluştuğuna işaret eden askeri kaynaklar, üç kademeli emniyet sistemi bulunduğunu belirtti. Buna göre, ilk kademede, hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri icra ediliyor. İkinci kademede, komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri yapılıyor. Son kademede ise Jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

BU YIL 57 BİN GÖÇMEN İRAN SINIRINDA YAKALANDI

Öte yandan, İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapıldığını açıklayan Millî Savunma Bakanlığı, şu bilgileri paylaştı: Hudutlarımızın güvenliği insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlanıyor. Kamera, termal kamera, radar, dürbün, fotokapan ve diğer mevcut keşif ve gözetleme vasıtalarının yanı sıra İnsansız Hava Araçları ve İnsanlı Keşif Uçaklarından da etkin bir şekilde istifade ediliyor. İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellendi, 5 bin 16 şahıs yakalandı, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellendi, 185 şahıs yakalandı, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellendi, 542 şahıs yakalandı. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son iki ayda, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalandı, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

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