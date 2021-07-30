Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Orman yangınlarıyla ilgili Manavgat'ta konuşan Pakdemirli, "Şu an aktif olan yangınları söndürmede iyiye doğru gidiş var. Ormanlık alanları kullanırken çok dikkatli olalım, bu günler yangınlar için son derece hassas günler" dedi. Pakdemirli, yanan alanların imara açılmayacağını belirterek, bu konun istismar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

"3 uçak, 9 İHA, insansız helikopter, 1 su tankı, 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve 4 bin personelle yangınla mücadele ediyoruz. Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor, denize doğru ilerleyen bir yangın var. Yangınların sebebiyle ilgili adli merciler, kolluk kuvvetleri araştırmalarını sürdürüyor. Önemli bulgulara rastlandığında açıklama yapılır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, yangın hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için birimler kurduk. Yangından 42 mahalle etkilendi, 27 mahalle boşaltıldı, yarın ödemeler başlıyor.

Yangın sonrası hangi adımları atacağımızı kararlaştırmak için saha tespiti çalışmalarımız sürüyor. Giden canlar geri gelmez, vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Nakdi yardım yapmak isteyenler valiliğimizle temasa geçebilirler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise, "Çok büyük bir travma var. Tüm kurumlarımız bir seferberlik ruhuyla mahalle mahalle yangın alanlarını geziyoruz.

Vatandaşlarımızın hasar tespitlerini yapıyoruz. Yangın söndürme işleminin bitmesiyle alanlara gireceğiz ve hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Manavgat'ın batı ve doğusunda hasar oluştu. Doğu kısmında hasar gören 300 yapı tespit ettik. Batısında ise 2 bin yapı var. Toplamda 2 bin 300 yapının etkilendiğini düşünüyoruz.

Şu ana kadar 252 bina incelendi. Acilen yıkılacak Toplam 126 bağımsız bölüm tespit ettik. Konutlarımızın inşasını 1 ay içinde başlatıp, 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Çalışmaları yürütüyoruz. Yangında 2 kamu binamız etkilendi. Biri camimiz az hasarlı, bir okulumuz ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Orman müdürlüğümüzün bir binası hasarlı. Marmaris'te kısmen bir otelimizin peyzajında etkilenme var. Osmaniye'de de 4 köyümü boşalttık. Merkezde 30 yapı hasarlı. Aydın'da 6 köyde bin 605 hanemizi boşalttık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve haberleşme açısından herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.