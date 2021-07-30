Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ciğerleri günlerdir yanıyor. Ege ve Akdeniz'de başlayan yangınların terör kaynaklı olup olmadığı soruşturulurken, dün Marmaris'te başlayan yangının sebebinin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı. Yangının 10 yaşındaki 2 çocuğun yaktığı kitap yüzünden başladığı öğrenilirken, pedegog eşliğinde ifadeleri alınan çocukların, yangını söndürmeye çalıştıkları fakat başaramayınca olay yerinden kaçtıklarını söyledikleri bildirildi.

ALEVLER KURU OTLAR VE RÜZGAR ETKİSİYLE YAYILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yerleşim yeri ve otellere 100 metre uzaklıktaki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.



'KİTAP YAKIYORDUK, BİR ANDA ALEV ÇOĞALDI, KAÇTIK'

Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.

Öte yandan Bodrum ve Köyceğiz’deki yangınlarla ilgili de araştırmaların sürdüğü belirtildi.

İtfaiyecilere su taşırken alevlerin arasında kalıp öldü Marmaris'te orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek olmak için motosikletiyle su taşıyan genç, kaza yapıp alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var

Marmaris’teki yangının ateşi Köyceğiz’e düştü ​Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren, aslen Köyceğiz’li olan Şahin Akdemir dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.