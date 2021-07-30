Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 26 şehrinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Pakdemirli, 28-30 Temmuz tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangını çıktığını söyledi. Bu yangınlardan 74 tanesinin kontrol altına alındığını belirtti. 28-29 ve 30 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına ilişkin verileri de paylaştı. Bakan Pakdemirli, Adana’da 2, Osmaniye'de 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3 ve Muğla'da 2 yangının devam ettiğini belirtti. Bekir Pakdemirli, ekipler için de "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız" sözlerini paylaştı.

İGA’dan Orman Genel Müdürlüğüne 50 bin fidan bağışı İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Türkiye’nin birçok noktasında etkili olan orman yangınlarının ardından başlatılan fidan bağışı kampanyasına destek olmak için Orman Genel Müdürlüğü’ne 50 bin fidan bağışında bulundu.

AK Parti İstanbul’dan yanan ormanlara 200 bin fidan bağışı Yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması için AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde başlatılan fidan bağışı kampanyasına destek yağdı. Sosyal medya hesabından teşekkür metni yayınlayan Kabaktepe, “Yangından etkilenen ormanlarımızı yeniden ağaçlandırıyoruz. AK Parti İstanbul ailesi olarak 200 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Katkı sunan belediye başkanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’de çıkan yangınlarda son durum! İl il açıklandı Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınlar sürmeye devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı