Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki Kepezbeleni Mahallesi'nde 28 Temmuz akşamı çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangın, bölgeye yakın Hocaköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangına yönelik yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Kendisi de sahada çalışmalara katılan Hülür, "Yangın henüz yerleşim alanına ulaşmadı, ulaşmaması için de uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahaleler sürüyor." dedi.

HOCAKÖY MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da yangın nedeniyle daha önce komşu mahalle Kepez'in boşaltıldığını anımsattı. Yangının yayılması nedeniyle Hocaköy Mahallesi'nin de tahliye edildiğini aktaran Özkan, vatandaşların bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıldığını kaydetti.

VATANDAŞ DA KATILDI

Söndürme çalışmasına gönüllü katılan vatandaşlar da yangına hortumlarla su sıkarak ve kendi imkanlarıyla ekiplere yardım ediyor.

Yangına ilişkin hoparlörlerden uyarı anonsları yapıldığını aktaran mahalle sakinlerinden Hacer Yılmaz, yangına müdahale ettiklerini anlattı.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.

Bakan Pakdemirli yangınlar ile ilgili son durumu paylaştı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 85 orman yangınından 74'ünün söndürüldüğünü açıkladı. Pakdemirli, 11 bölgede ise yangının sürdüğünü belirtti.