Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinden sonra Türkiye'nin pek çok farklı noktasından orman yangını haberleri geldi. Ancak yangının en etkili olduğu ve tahribata yol açtığı bölgeler, Manavgat, Marmaris ve Bodrum oldu. 3 bölgede de yangını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, acı haberler de ulaştı.

BAKAN KOCA ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangındaki ölü ve yaralıların sayısı hakkında bilgi verdi. İlk olarak Manavgat’taki orman yangını hakkında konuşan Bakan Koca, "Manavgat'ta 3 can kaybımız var. İkisi kırıklarından dolayı ameliyat edilen 16 kişinin tedavileri sürüyor. 292 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Kısmi tahliye gereği, Devlet Hastanemizdeki 10 yoğum bakım hastası diğer hastanelere nakledildi" ifadelerini kullandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'daki yangınlara da değinen Koca, "Marmaris ve Bodrum’daki orman yangınlarında bir kişi hayatını kaybetti. Yangınlardan etkilenen, üçü yabancı uyruklu 64 kişiden 60’ı tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Tedavisi devam eden 4 kişinin genel durumu iyi. Ekiplerimizle yangın bölgelerinde görevdeyiz" dedi.

MERSİN'DE 132 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Gece saatlerinde Mersin'deki orman yangınlarıyla ilgili bilgi paylaşan Fahrettin Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Marmaris'te incelemede bulunan Bakan Ersoy: Yangın yerleşim bölgelerinden uzakta Muğla'nın Marmaris ilçesinde Armutalan Mahallesi'nde başlayıp geniş bir alanda etkili olan orman yangınının devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu akşam itibarıyla rüzgar lehimize. Yangın yerleşim bölgelerinden uzakta. Yerleşim yerlerine gelmeden yangını söndürmek istiyoruz" dedi.

Türkiye’de çıkan yangınlarda son durum! İl il açıklandı Türkiye'nin dört bir yanını saran yangınlar sürmeye devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin son durumu paylaştı

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