Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Manavgat'taki yangında can kaybının 5'e yükseldiğini, yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün taburcu edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10.

Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

Hatay'da yangın! Alevler evlere sıçradı Hatay'ın Antalya ilçesimde ormanlık alanda çıkan yangın bazı yerleşim yerlerine sıçradı.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın Son dakika haberine göre; Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.