Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"RANDEVU ALMADAN GELMEYİN"

"Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok."

Bakan Koca ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını paylaştı Sağlık Bakanı Koca, ilk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 21 milyon 585 bin 60'a indiğini açıkladı.

Bakan Koca duyurdu: 40 milyon kişi en az bir doz aşılandı Sağlık Bakanı Koca, en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısının 40 milyonu geçtiğini açıkladı.