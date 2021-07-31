Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi... AFAD'tan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

DEPREM 6.74 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem Peru'da 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 43 kişi yaralandı

ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.