Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ | CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz “Yangınlara müdahale konusunda dünyanın en iyi, en hızlı ve en doğru yönetimini sağlanmakta ve müdahale ediyor. Çok başarılı bir sınav veriyoruz” dedi. Türkyılmaz şunları söyledi: Türkiye’miz ‘yeşil vatan’ üzerinden bir saldırı altında. Bu kadar büyük bir yangınla dünyadaki örneklere bakılırsa, en üst düzeydeki ve birinci sıradaki devletiz. Orman teşkilatımız, dünyanın en iyi, en hızlı ve en doğru yönetimini sağlamakta. ‘Ateş savaşçısı’ ormancılarımızın haksız yere itham edilmesini kötü niyetli buluyoruz. Bu kadar kısa zamanda yangınların kontrol altına alınmış olması çok ciddi bir başarıdır. Tokat’taki bir yangın müdahale ekibi, Antalya’ya gidiyor, oradan bir bakıyorsunuz İzmir’e, Mersin’e gidiyor. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile çok başarılı bir sınav veriyor.

HERKES CANI PAHASINA MÜCADELE EDİYOR

Yangın Yeri Araştırmacısı Saadet Alkış da “Tüm ulus olarak Ege’de, Akdeniz’de ve İç Anadolu’da bir yangın savaşının içindeyiz. Bunlarla mücadelede ordu, itfaiye, orman personeli, AFAD, çeşitli kurum kuruluşlar ile vatandaşlar adeta seferber oldu. Başka bölgelerin itfaiyeleri görev dağılımı yaparak yangın alanlarına ulaşmaya çalışıyor. Herkes canı pahasına, hayatlarını tehlikeye atarak mücadele ediyor. Yangınla mücadele eden ekiplerin eleştirilmesi hiç hoş değil. Yanlış yorumların yapılması gerçekten çok üzücü. Yangına karşı bir savaş veriliyor ve ‘Yanlış yapıldı, eksik yapıldı’ gibi yorumlar yapılmamalı” diye konuştu.

"YANGINLAR TERÖRLE BAĞLANTILI GÖRÜNÜYOR"

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları devam ederken, Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan da önemli açıklamalarda bulundu. Olayların terör bağlantılı olduğunu vurgulayan Aslan “Bu yangınların aynı saatte birçok noktada çıkması mümkün değil. Bu bize kundaklamayı işaret ediyor. Devletin güçleri bununla ilgili çalışıyor, henüz elimizde net bir veri yok ama olayın kendisi onu gösteriyor. Avukatlara talimat verdik. 'Ateşin çocukları’ denen terör grubuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Acilen ormanlara giriş ve çıkışların yasaklanması gerektiğini söyleyen Aslan "Yangını ilk yarım saat içinde kontrol altına alamazsanız engellemek mümkün olmuyor. Şu anda Türkiye genelinde yangınlara müdahale eden yaklaşık 10 bin kişinin 23 milyon hektar orman alanını kontrol etmesi mümkün değil. Yer ekiplerinde 10 bin kişinin daha çalışması gerek” diye konuştu.

Orman yangınlarında kirli iş birliği Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.

Orman yangınıyla savaşta başarılı bir sınav veriliyor Türkiye, 4 günde 107 aynı noktada çıkan orman yangınının 98’ini kontrol altına alarak, alevlere karşı savaşta büyük bir başarı gösteriyor.

Dünya yanıyor! 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede devam eden orman yangınları, milyonlarca dönümlük alanları küle çevirdi. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uydu haritasına göre Afrika, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her yerinde can yakan alevlerle mücadele sürüyor.