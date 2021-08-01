Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Katar İç Güvenlik Güçlerine bağlı Uluslararası Arama Kurtarma Grubundan bir ekip, Türkiye'ye hareket etti. Ekip, orman yangınlarında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarına katılacak.

Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi Son dakika haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Katar Şeygi, bu kararı, Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani'nin, Türkiyeli mevkidaşı Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin akabinde aldı. Katar İçişleri Bakanı görüşmede, yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileğinde bulunmuştu.

Manavgat'ta duygulandıran görüntü: Alevlerin arasında namaz kıldı Antalya Manavgat'taki orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı alevler yerden metrelerce yükseğe kadar ulaştı. Bir orman işçisi ise alevlerin arasında namaz kıldı.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.