Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletin tüm imkanları seferber edilerek mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti. "35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır." bilgisini veren Altun, şunları kaydetti:

"İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiye'miz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.

YALANLARIN TUZAĞINA DÜŞMEYELİM

Şu anda sosyal iletişim platformlarında, anlık mesajlaşma gruplarında, forumlarda yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim."

Ateşin ortasındaki orman müdürü: Kâbusumuz poyraz Kuzey bölgelerimize "serinlik" getiren rüzgâr, güneyde hayatı kâbusa dönüştürüyor.

Orman yangınıyla savaşta başarılı bir sınav veriliyor Türkiye, 4 günde 107 aynı noktada çıkan orman yangınının 98’ini kontrol altına alarak, alevlere karşı savaşta büyük bir başarı gösteriyor.