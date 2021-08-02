Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Son acı haber başkentten geldi. Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çevre ilçelerden de destek gönderilirken ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Orman yangınları 3 ilde sürüyor Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahalenin sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, Tunceli'deki yangının söndürüldüğünü ve Isparta'dan bir yangın haberi geldiğini açıkladı.

Dizi çekimlerinin uğrak noktası olan mahalle yangınlara teslim oldu Dizi-film sektörü için çokça tercih edilen Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Marmaris'te bir mahalle daha boşaltıldı Muğla Marmaris'te alevler Hisarönü Mahallesi'ni sardı. Mahalle tahliye edildi.