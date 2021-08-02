Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gündoğmuş ilçesinde 29 Temmuz’da dağlık ve kayalık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek Ümütlü Mahallesi ve ilçe girişindeki Senir Mahallesi'ni sardı. Her iki mahalledeki alevlere 9 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edildi. Yangın ilçeye yakın noktadaki Bernek Dağı'na da ulaşınca 2 bin 100 nüfuslu Gündoğmuş ilçesinin tahliye edilmesine karar verildi. Ardından bölge boşaltıldı.

Orman yangınları 3 ilde sürüyor Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahalenin sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, Tunceli'deki yangının söndürüldüğünü ve Isparta'dan bir yangın haberi geldiğini açıkladı.

OTOBÜSLER BEKLETİLİYOR

Ekiplerin mücadelesi sonucu alevler ilçe merkezine ulaşmadan kontrol altına alındı. Helikopterler hava kararıncaya kadar soğutma çalışması yaptı. İş makineleri ve arazözler yangının yeniden alevlenmesi ihtimaline karşı bekleyişlerini devam ettiriyor. Herhangi bir tehlikeye karşı da ilçe merkezinde otobüsler hazır bekletiliyor.

Kuş Cenneti'nde yangın çıktı Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor. Ekipler, yangına müdahale ediyor.

“BİR TEK ERKEKLER KALDI”

Yangının 5 gündür sürekli ilerleyiş içinde olduğunu dile getiren vatandaşlardan Emre Özdemir “Havadan müdahaleler bugün sıklaşsa da normal zamanda yangın tam anlamıyla söndürülemedi. Bugün ilçede yaşlılar, kadın ve çocukların tahliye kararı alındı. Bizde erkekler olarak kaldık. Gerekli tedbirleri aldık ve bekliyoruz” dedi.

Bodrum'da yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangın etkisini artırdı. Önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri deniz yoluyla güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.