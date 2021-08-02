Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), son günlerdeki yangınlar ile ilgili açıklamada bulundu. OGM, son 6 günde 144 orman ve 86 kırsal alan yangını çıktığını söyledi. Orman yangınlarından 134’ünün kontrol altına alındığı aktarıldı. Beş ilde ise 10 yangının devam ettiği belirtildi.

51 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey “Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşadık. Diğer yangınlarda da benzer durumların yaşanmaması için canla başla mücadelemiz sürüyor. Antalya’da 2, Muğla’da 5, Adana, Isparta’da ve Denizli’de birer olmak üzere 10 orman yangını sürüyor. Alevlere 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ve 5 bin 200 personel ile müdahale ediyoruz” dedi.

Orman yangınları 3 ilde sürüyor Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahalenin sürdüğünü belirten Bakan Pakdemirli, Tunceli'deki yangının söndürüldüğünü ve Isparta'dan bir yangın haberi geldiğini açıkladı.

“SOSYAL MEDYADA YANLIŞ BİLGİ DOLAŞIYOR”

“Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede orman teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz” diyen Karacabey “Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah yakınlarına sabır versin. Biz her can için mücadele ederken, sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmî kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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“YANGINLARIN %90’I İNSAN KAYNAKLI”

Yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için devletin bütün imkânlarının seferber edileceğine dikkat çeken Karacabey, şöyle devam etti: Biz, her zaman olduğu gibi yangın sonrası alanın temizlenmesi, rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak burada vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. İstatistiklerle bilindiği gibi yangınların yüzde 90’ı insan kaynaklı sebeplerden çıkıyor. Ormanları korumak vatanı korumaktır. Yeşil vatana sahip çıkmak için herkes hassasiyet göstermelidir”

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